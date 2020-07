Tina Cipollari perde la testa, è furiosa: “Dovete vergognarvi tutti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donne, si è mostrata arrabbiatissima con il giornale che sta diffondendo dei rumors sul suo conto. Tina Cipollari non è molto presente sui social ma quando decide di parlare non lo fa mai per motivi sciocchi. Di solito la vediamo nel ruolo di opinionista simpatica o esagerata o, come … L'articolo Tina Cipollari perde la testa, è furiosa: “Dovete vergognarvi tutti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Virgola1973 : RT @AmehLeameh: GENTILMENTE APRITE UNA PETIZIONE! AMORUSO DEVE ESSERE IL NUOVO OPINIONISTA DI CANALE 5 CON TINA CIPOLLARI E GIANNI SPERTI… - zazoomblog : Tina Cipollari furiosa per le voci su Kiko Nalli: “Buffoni pagliacci” - #Cipollari #furiosa #Nalli: #“Buffoni - MondoTV241 : Tina Cipollari furiosa su Instagram, 'Queste fake news illudono e destabilizzano' #uominiedonne #tinacipollari - generacomplotti : RT @blogtivvu: Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli...' ??? ????? Il suo durissimo… - generacomplotti : RT @blogtivvu: Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi per queste fake news che destabilizzano i miei figli, buffoni e pagliacci” https:/… -