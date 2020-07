Sonic 2: svelata la data di uscita del sequel tratto dal popolare videogioco (Di venerdì 24 luglio 2020) Sonic Il Film 2, sequel del progetto tratto dal popolare videogioco, ha ora una data di uscita prevista nelle sale. Sonic 2 ha ora una data di uscita: l'8 aprile 2022 dovrebbe uscire nelle sale americane il sequel dedicato alle avventure ispirate al popolare videogioco. Paramount ha infatti annunciato i titoli in uscita nei prossimi anni che comprendono anche un film di Jackass (3 settembre 2021), Under the Boardwalk (22 luglio 2022) e The Tiger's Apprentice (10 febbraio 2023). Sonic Il Film, con star James Marsden e Jim Carrey nel ruolo del villain, ha incassato negli Stati Uniti 146 milioni di dollari, arrivando a quota 306 in tutto ... Leggi su movieplayer

