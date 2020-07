Serie A, 36a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 25 luglio, Genoa-Inter… (Di venerdì 24 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno tre gare valide per la diciassettesima giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma sabato 25 luglio 2020.BRESCIA – PARMA Sabato 25/07 h. 17.15MAGGIONIPAGANESSI – VONOIV: ABBATTISTAVAR: ORSATOAVAR: TOLFOGenoa – INTER Sabato 25/07 h. 19.30MASSAPRETI – MANGANELLIIV: GIUAVAR: IRRATIAVAR: LIBERTINAPOLI – SASSUOLO Sabato 25/07 h. 21.45AURELIANOBOTTEGONI – BRESMESIV: PEZZUTOVAR: NASCAAVAR: LONGO Leggi su mediagol

Laurezio : I #consigli del #fantacalcio per quanto riguarda la #36simagiornata di #SerieA - infobetting : Convocati Serie A 36a giornata (2019/2020) - INTER291103 : RT @internewsit: Genoa-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 36ª giornata - - internewsit : Genoa-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 36ª giornata - - CalcioWeb : Probabili formazioni #MilanAtalanta: assenze pesanti per Pioli, Gasperini recupera Duvan Zapata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 36a Calcio in tv dove vedere le partite della 36a giornata di Serie A il 24, 25 e 26 luglio Dituttounpop Probabili formazioni 36a giornata serie A: le ultime dai campi

, con tutti gli squalificati, gli indisponibili e le scelte dei 20 allenatori Il campionato di serie A è ormai agli sgoccioli, ma tutto può ancora accadere. La 36a giornata entra nel vivo, con gare de ...

Serie A 2019/2020, trentaseiesima giornata: le probabili formazioni

Al via la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio: alcuni big match, su tutti Milan-Atalanta e Roma-Fiorentina, da seguire con estrema attenzione ...

, con tutti gli squalificati, gli indisponibili e le scelte dei 20 allenatori Il campionato di serie A è ormai agli sgoccioli, ma tutto può ancora accadere. La 36a giornata entra nel vivo, con gare de ...Al via la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio: alcuni big match, su tutti Milan-Atalanta e Roma-Fiorentina, da seguire con estrema attenzione ...