Serena Mollicone, a processo i cinque carabinieri. Svolta nel giallo di Arce (Di venerdì 24 luglio 2020) Svolta sulla vicenda giudiziaria legata alla morte di Serena Mollicone. Il Tribunale di Cassino rinvia a giudizio le cinque persone indagate nell'inchiesta sull'omicidio, rimasto senza colpevoli dal 2001. Saranno giudicati in Corte d'assise l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna e il figlio Marco. A processo anche i carabinieri Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. La prima udienza è fissata per il 15 gennaio. A 19 anni dal delitto, il Gup del tribunale di Cassino manda sotto processo i 5 indagati per l'omicidio di Serena Mollicone. Sono Franco Mottola, ex comandante della stazione carabinieri di ... Leggi su iltempo

