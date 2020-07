Previsioni Meteo, la prossima settimana sale in cattedra l’Anticiclone: prima ondata di caldo africano, picchi di +40°C (Di venerdì 24 luglio 2020) Previsioni Meteo – Dopo quasi un intero mese di luglio trascorso con sotto media termica su buona parte d’Italia, soprattutto sulle regioni del medio e basso Adriatico, sulla Sicilia, localmente anche al Nord, in particolare tra Est Piemonte e alta Lombardia, il finale di mese si annuncia incandescente. Già vi erano avvisaglie di un’ondata di caldo nelle simulazioni dei giorni passati, ma negli ultimissimi aggiornamenti dei modelli, appare evidente l’avanzata verso il Mediterraneo centrale e verso l’Italia di un promontorio anticiclonico abbastanza pronunciato di matrice nordafricana con in seno una bolla di aria calda piuttosto significativa. Ancora una volta il promontorio esprimerebbe la sua massima efficacia nel corso della prossima ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: WEEKEND della RIVOLUZIONE! Ecco le PREVISIONI dettagliate per SABATO e DOMENICA, ci sono novità iLMeteo.it Meteo, maltempo a Milano: forti temporali, esondato fiume Seveso

Una bomba d’acqua si è abbattuta dall’alba su Milano. Molte le chiamate ai Vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisell ...

Maltempo Imola, allagamenti e alberi caduti: diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo, nubifragio su Imola: alberi caduti e allagamenti: ambulanza bloccata nel sottopasso Il maltempo si è scatenato con tuta la sua potenza poco dopo mezzogiorno e ha imperversato per alcune ore ...

