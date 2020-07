Perché Michela Murgia non condurrà più il Tg Zero su Radio Capital (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi, alle 18, andrà in onda l’ultima puntata del TG Zero di Radio Capital prima della pausa estiva. Per Michela Murgia sarà l’ultima volta al microfono. La scrittrice, che ha legato all’esperienza a Radio Capital alcuni momenti memorabili, spiega il perché di questo addio. La Murgia ha postato su Facebook le motivazioni che l’hanno spinta a cercare altre strade. LEGGI ANCHE > Il professor Morelli prima dà del tu a Michela Murgia e poi le dice zitta, zitta, zitta Michela Murgia non condurrà più il Tg Zero «Il mio impegno professionale si sposta infatti verso La Repubblica, ... Leggi su giornalettismo

_MinutForMinut : @michela_cu The ??.. perché UN GIORNO TUTTO QUESTO SARÀ TUO (se eviti fidanzate come quelle che hai avuto, i Monteca… - chiij0hn : @omgdrewshug @zucamelo non so perché fosse con noi a informatica ma sono sicura, Michela aveva fatto la snitch alla prof - S0n_0f_A_beach_ : RT @denny_denny2222: @Unavoltanera @Roberto79490298 @_cuorescuro @Howlinwolf18 @S0n_0f_A_beach_ @CorsiniSa @Michela_Cucchi @ClaudioCL9 @buf… - _cuorescuro : RT @denny_denny2222: @Unavoltanera @Roberto79490298 @_cuorescuro @Howlinwolf18 @S0n_0f_A_beach_ @CorsiniSa @Michela_Cucchi @ClaudioCL9 @buf… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Michela Il cammino dell’antidemocrazia e la lezione di Michela Murgia stasera all’Arena Cuneo Live Festival La Stampa