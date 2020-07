Pagelle Milan-Atalanta 1-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Atalanta 1-1, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro succede di tutto nel primo tempo con i gol di Calahanoglu e Zapata, nel mezzo anche il rigore parato di Donnarumma a Malinovskyi. Nella ripresa squadre più accorte, non succede nulla di particolare: un punto per parte. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Gabbia 6, Laxalt 5.5; Biglia 5 (15′ st Krunic 6), Kessie 6; Saelemaekers 5.5 (24′ st Castillejo 6), Calhanoglu 7 (15′ st Bonaventura 6.5), Rebic 6 (15′ st Leao 6); Ibrahimovic 6.5. In panchina: Begovic, A. Donnarumma, Colombo, ... Leggi su sportface

