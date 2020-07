Ordinanza De Luca: pronte le nuove misure (Di venerdì 24 luglio 2020) Ordinanza De Luca: il Presidente della Regione è pronto a varare nuove soluzioni per prevenire il contagio del Coronavirus in Campania Il sergente di ferro è pronto a colpire ancora. In serata sarà emanata una nuova Ordinanza da parte di De Luca con nuove restrizioni e disposizioni al fine di prevenire il contagio da Coronavirus in Campania. La situazione epidemiologica attuale non lascia per nulla tranquillo il governatore, nuovamente in campo per battagliare e ristabilire ordine e rigore nella sua Regione, fin qui egregia nella lotta al Covid-19. Qualche atteggiamento lascivo da parte soprattutto dei più giovani, unitamente a qualche contagio di troppo nella Regione hanno consigliato al sergente di ferro, uno dei protagonisti della lotta ... Leggi su bloglive

fanpage : Coronavirus, ordinanza di De Luca: “Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina” - irpiniatimes1 : Covid-19, De Luca firma una nuova ordinanza: ecco i punti chiave - Notiziedi_it : De Luca firma una nuova ordinanza: nuova stretta e quarantena per chi viene dall’estero - Chiedonoperme : RT @RcCamera: Vale anche per gli immigrati infetti fatti sbarcare a migliaia?? Chiedo per un amico...?? #DeLuca #Covid_19 #governoCoronavir… - montediprocida : Blocco dei mezzi pubblici e multe da 1000 euro a chi non indossa la mascherina... e altro. Il testo completo dell'o… -