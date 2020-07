Mykonos, 18enne muore in vacanza: il video dello schianto (Di venerdì 24 luglio 2020) Dramma in vacanza. Una giovane perugina, di appena 18 anni, ha perso la vita nell'isola greca di Mykonos, dove stava trascorrendo dei giorni di villeggiatura assieme ad un gruppo di amiche in un ... Leggi su leggo

repubblica : Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore nell'auto precipitata sulla scogliera [aggiornamento delle 15:… - fattoquotidiano : Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore in vacanza con gli amici - MediasetTgcom24 : Incidente stradale in Grecia, muore 18enne italiana nell'isola di Mykonos #Mykonos - GrifoRampante : Incidente a Mykonos, ragazza 18enne di Perugia muore nell'auto precipitata sulla scogliera - leggoit : Mykonos, 18enne muore in vacanza: il video dell'incidente -