MotoGp, Valentino Rossi fiducioso dopo le FP1: “siamo più veloci, adesso mi sento più a mio agio” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ottime risposte per la Yamaha nella prima sessione di prove libere del GP di Andalusia, concluse al primo e al secondo posto con Viñales davanti a Valentino Rossi. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesSensazioni positive soprattutto per il Dottore, che ha confermato di sentirsi molto più a suo agio rispetto a sette giorni fa: “è stata una buona sessione di prove, perché siamo più veloci della settimana scorsa. Abbiamo modificato qualcosa con il settaggio della moto e ora mi sento più a mio agio. Ho migliorato il mio ritmo e anche le gomme funzionano meglio. Alla fine il time attack con le soft è stato buono, quindi è un inizio positivo e dobbiamo continuare cosìL'articolo MotoGp, Valentino Rossi ... Leggi su sportfair

