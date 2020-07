Lombardia: lunedì e martedì in Consiglio Regione la sessione di bilancio (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato la sessione di bilancio per lunedì 27 e martedì 28 luglio dalle ore 10 alle ore 24. In apertura della seduta di lunedì si terrà la commemorazione di Arianna Cavicchioli, sindaco di Rho dal 1992 al 2002, poi consigliera provinciale con i Democratici di Sinistra e consigliera regionale del Pd, scomparsa l'11 luglio scorso. All'ordine del giorno l'esame del rendiconto 2019 e della manovra di assestamento di bilancio 2020-2022, sulla quale sono stati presentati 1.838 emendamenti. Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti volti a incrementare il patrimonio pubblico sul ... Leggi su iltempo

