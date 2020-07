L'imam di Santa Sofia sfida la cristianità: entra in moschea con una spada ottomana (Di venerdì 24 luglio 2020) Ad Instanbul, nel primo venerdì di preghiera a Santa Sofia, ora diventata moschea, a far scalpore è un gesto dell'imam Ali Erbas (ministro degli Affari religiosi in Turchia) che ha salito le scale del pulpito con una spada ottomana in mano. Un gesto che nel mondo cristiano è stato interpretato come un segno di sfida. Alcuni giornalisti gli hanno chiesto come dovesse essere interpretato questo gesto, e l'imam ha spiegato che la spada ottomana è "una tradizione nelle moschee che sono il simbolo della conquista e Hagia Sophia (Santa Sofia, ndr) è un simbolo di conquista". Una mossa, quindi, non casuale. Un'azione altamente ... Leggi su iltempo

Per Santa Sofia sono stati scelti tre imam e cinque muezzin e per oggi, oltre ai fedeli ammessi all'interno, circa un migliaio, sono state allestite all'esterno aree dedicate per uomini e donne che vo ...

Dopo 85 anni Recep Tayyip Erdogan realizza il sogno dell'Islam politico in Turchia. Il “dolore” del Papa e dei patriarchi ortodossi ROMA. Oggi i secolari affreschi cristiani saranno coperti e nell’orm ...

