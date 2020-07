Imola, torna il Gran Premio di Formula Uno: ufficiale la data (Di venerdì 24 luglio 2020) torna lo storico Gran Premio di Formula Uno di Imola: a breve gli organizzatori ufficializzeranno la data che secondo l’Ansa sarebbe precisamente giorno 1 novembre. La notizia era ormai nell’aria da diverso tempo, ora c’è anche la conferma ufficiale che verrà data oggi pomeriggio alle 16:15 nel corso di una conferenza stampa. La conferenza a causa delle limitazioni per l’emergenza coronavirus, si svolgerà in via telematica. A partecipare tra gli altri ci saranno anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, Uberto Selvatico Estense – presidente di Formula Imola – il commissario ... Leggi su bloglive

capuanogio : La #FormulaUno torna a #Imola. Nel pomeriggio gli organizzatori ufficializzeranno l'organizzazione di un gran premi… - Agenzia_Ansa : ++ F.1: torna il Gran Premio a Imola, ipotesi 1 novembre ++ Nel pomeriggio conferenza stampa Presidente Emilia Rom… - Agenzia_Ansa : #F1, torna il Gran Premio a #Imola, ipotesi 1 novembre #ANSA - eleuricchio : RT @Agenzia_Ansa: #F1, torna il Gran Premio a #Imola, ipotesi 1 novembre #ANSA - AlexZan87 : Formula 1 Imola, torna il gran premio all'Autodromo -