I podcast video arrivano su Spotify: ecco cosa sono (Di venerdì 24 luglio 2020) Novità per la piattaforma musicale Spotify. arrivano anche i podcast video, disponibili sia per gli utenti Free che per quelli Premium, che d’ora in poi, potranno vedere e ascoltare i loro programmi preferiti sia tramite browser che mediante app dedicata. ecco quindi, cosa sono questi nuovi tipi di podcast. cosa sono i podcast video Spotify continua ad ampliare la sua offerta di contenuti multimediali, offrendo un’esperienza utente sempre migliore. Questa funzionalità sembra voler competere con piattaforme quali Twitch e YouTube. Perché? A quanto pare, con l’introduzione di questo nuovo formato, molti dei ... Leggi su quotidianpost

