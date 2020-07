I curiosi palazzi-albero dell’isola di Hainan in Cina (Di venerdì 24 luglio 2020) Una piccola foresta composta da architetture a forma di albero, è questa l’originale composizione del Sanya Beauty Crown Hotel nella provincia dell’isola di Hainan in Cina. L’area insulare, situata nell’estremo sud del paese, ospita anche l’incredibile arcipelago artificiale di Ocean Flower Island, quasi pronto per essere inaugurato nel 2020. Qui il governo, per spingere il turismo, si sta prodigando nella costruzione di strutture ricettive dal grande impatto visivo. Obiettivo raggiunto, come potete vedere nella nostra gallery di oggi: nove palazzi che replicano la morfologia di altettanti alberi hanno trovato spazio proprio qui davanti all’Oceano, con un effetto straniante da film fantasy, e sono pronti ad accogliere migliaia di turisti. I curiosi ... Leggi su wired

Secondo me è una rande realtà, mi hanno anche detto che il palazzetto è molto “caldo” e sono contento di ciò, sono curioso di conoscere i tifosi. La squadra che è stata creata ha tutte le ...

SENIGALLIA Tra qualche settimana i turisti potranno prendere in affitto Villa Pieralisi e trascorrere le vacanze nell’elegante dimora che ospitò l’indimenticabile Virna Lisa nelle sue trasferte seniga ...

