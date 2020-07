Genoa-Inter, Conte alla vigilia: “Turn over? Con infortuni o squalifica si. Attenzione al Genoa” (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Genoa-Inter, match della trentaseiesima giornata della Serie A Domani l’Inter torna in campo nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A contro il Genoa allo stadio ‘Luigi Ferraris’. alla vigilia del match, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato la sfida con i rossoblu ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Quanto è stato impegnativo questo ritmo?Sicuramente è un’esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di partite ufficiali da giocare sono diversi per il periodo in cui stiamo affrontando le gare: partite e allenamenti a temperature molto alte. Tutto è stato ... Leggi su intermagazine

