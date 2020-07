Fortnite e l'aggiunta delle automobili: i giocatori dovranno attendere ancora 'qualche settimana' (Di venerdì 24 luglio 2020) La prevista aggiunta delle automobili in Fortnite è stata bloccata da Epic e sembra proprio che bisognerà attendere un po' di tempo prima dell'introduzione dei veicoli.I veicoli sarebbero dovuti essere disponibili poiché la mappa di questa stagione si è lentamente prosciugata. Finora abbiamo visto abbassare il livello dell'acqua del gioco quattro o cinque volte, ma non sono apparsi veicoli.In un tweet scritto dalla compagnia assicurativa No Sweat nell'universo di Fortnite, Epic Games ha detto ai fan che bisognerà "aspettare qualche settimana" per le automobili.Leggi altro... Leggi su eurogamer

AlexyVitse : RT @fortnite_leakk: #sfide #fortnite #news #leak Nuova Sfida Segreta aggiunta Vi fornirà 25k XP ©?@fortnite_leakk - fortnite_leakk : #sfide #fortnite #news #leak Nuova Sfida Segreta aggiunta Vi fornirà 25k XP ©?@fortnite_leakk - fortnite_leakk : #Fortnite #news #leak Nuova Isola aggiunta in Creativa :”Arena Isola” (è un isola pre assemblata per FFA boxfight)… - NK192610 : #Fortnite Aggiornamento versione: La patch v13.30 è stata aggiunta all'API di gestione temporanea ufficiale. Epic s… - fortnite_leakk : #file #Fortnite Nuova Stringa aggiunta ai file! Black Manta -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite aggiunta Fortnite e l'aggiunta delle automobili: i giocatori dovranno attendere ancora 'qualche settimana' Eurogamer.it Fortnite, Esploratrice Galaxy: la data di lancio nel negozio svelata in anticipo

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 si terrà su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 il torneo Galaxy Cup, anche noto come Torneo Galassia. I giocatori sono in fibrillazione, perché permetterà di vincere (a ...

Ancora offerte sottocosto da Unieuro: Fortnite e PS4 in sconto fino al 2 agosto

Quanti attendevano al varco il nuovo volantino di Unieuro di fine luglio sono stati finalmente accontentati. Sì perché, come è ormai tradizione, la nota catena di elettronica di consumo ha avviato una ...

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 si terrà su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 il torneo Galaxy Cup, anche noto come Torneo Galassia. I giocatori sono in fibrillazione, perché permetterà di vincere (a ...Quanti attendevano al varco il nuovo volantino di Unieuro di fine luglio sono stati finalmente accontentati. Sì perché, come è ormai tradizione, la nota catena di elettronica di consumo ha avviato una ...