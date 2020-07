Dl Rilancio, startup in rivolta: tutti i nodi lasciati irrisolti (Di venerdì 24 luglio 2020) Dalla conversione del Dl Rilancio in Parlamento (qui lo speciale QuiFinanza), il mondo delle startup italiane si sarebbe aspettato di più. Fa discutere, in particolare, l’esclusione dei principali attori coinvolti nella prima e più delicata fase di investimento dagli incentivi fiscali previsti dal Governo per le imprese ad alto tasso di innovazione. Le misure per le startup Il Decreto prevede diverse misure per l’universo startup in Italia: il testo ha stanziato 100 milioni di risorse aggiuntive per prolungare il programma Smart & Start di Invitalia, che, altrimenti, sarebbe rimasto “a secco” a settembre. Ci sono poi 200 milioni di euro per il fondo di sostegno al venture capital del ministero per lo Sviluppo economico, una detrazione fiscale al 50% per le persone fisiche che ... Leggi su quifinanza

Ma il settore chiede l’assist del governo: sussidi diretti e indiretti, alleggerimento burocratico e nuove norme sullo smart working Tengono e rilanciano le startup innovative italiane anche in tempo ...

Rilancio del Sud: tra l’Alta velocità e le scuole scommessa lunga dieci anni

Un piano ambizioso che se venisse realizzato nella sua completezza - ma forse anche solo a metà - potrebbe davvero cambiare il destino del Mezzogiorno e dei suoi cittadini. Viaggiare sulle linee ad al ...

Ma il settore chiede l'assist del governo: sussidi diretti e indiretti, alleggerimento burocratico e nuove norme sullo smart working Tengono e rilanciano le startup innovative italiane anche in tempo ...