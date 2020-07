CFT annuncia riacquisto minorities controllata ADR (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – CFT ha perfezionato l’acquisto di una partecipazione del 25% del capitale sociale della controllata ADR, con sede legale in Sala Baganza, divenendo titolare dell’intero capitale in quanto già deteneva una partecipazione pari al 75% del capitale sociale. Il prezzo per l’acquisto della partecipazione è pari a 580mila euro. Il pagamento del corrispettivo avviene, con acconto di 380 mila euro in data odierna e con saldo di 200mila euro entro dodici giorni. “L’acquisizione dell’intero capitale sociale di ADR si inserisce nella più ampia strategia di integrazione e razionalizzazione delle attività delle società controllate all’interno del gruppo CFT”, spiega il Ceo Alessandro Merusi, aggiungendo che l’operazione “è propedeutica al raggiungimento ... Leggi su quifinanza

