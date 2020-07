Borgo di Pratica di Mare, il Comune e i privati non rimuovono il cancello come ordinato dal TAR: l’Associazione Latium Vetus li diffida (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovo gravissimo episodio inerente la chiusura del Borgo di Pratica di Mare. Sia la Nova Lavinium, sia il Comune di Pomezia non hanno dato attuazione all’ordinanza cautelare num. 4874 emessa dal TAR il 20 luglio scorso, nella parte inerente l’obbligo di rimozione del cancello che da quattro anni sbarra l’accesso al Borgo di Pratica di Mare. “Si aggrava la posizione del Comune di Pomezia che, nel contravvenire a quanto ordinatogli dal tribunale, sta deliberatamente disattendendo la legge”, riporta la nota stampa inviata dall’Associazione Latium Vetus. “Questi i fatti. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in seguito alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

