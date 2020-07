A Samarate il "Bosco del respiro": un albero per ogni vittima Covid (Di venerdì 24 luglio 2020) Samarate, Varese,, 24 luglio 2020 - A Samarate un " Bosco del respiro ", per ricordare le vittime di Covid . L'iniziativa lanciata nel Varesotto prevede che per ogni Samaratese vittima del Covid sia ... Leggi su ilgiorno

A Samarate nascerà il “bosco del respiro”, sarà piantato un albero di Paulownia per ogni samaratese vittima del Covid. Samarate -Il nascente “bosco del respiro”, nel comune di Samarate, sarà un ...

