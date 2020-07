Udinese Juve 0-0 LIVE: Ramsey ammonito dopo 38 secondi (Di giovedì 23 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Dacia Arena”, Udinese e Juve si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Juve 0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Udinese Juve 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti JuveNTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; ... Leggi su calcionews24

juventusfc : KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve… - juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - GavoDoherty : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve LIVE M… - Juvenesia : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Importanti. IMPORTANTISSIMI. FORZA BIANCONERI, PRENDIAMOCI I TRE PUNTI! #FinoAllaFine #UdineseJuve LIVE M… -