The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console (Di giovedì 23 luglio 2020) Il publisher internazionale, Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala, sono felici di annunciare l’RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one per Xbox Series X. Combinando una meccanica di combattimento mozzafiato, un ambiente incredibile e un gran numero di fantastici nemici, The Falconeer supporterà una risoluzione minima di 60 fotogrammi al secondo in 4K, abbaglierà i tuoi occhi con il glorioso High Dynamic Range e per permettere ai giocatori di immergersi in The Falconeer sulla loro console Xbox preferita, sarà disponibile lo Smart Delivery. Tutti coloro che effettueranno il pre-order della Day One Edition di The Falconeer presso retailer ... Leggi su gamerbrain

GamesPaladinsIT : L’RPG Open World, The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console - SerialGamerITA : The Falconeer: annunciata l’uscita su Xbox Series X al lancio della console -

Ultime Notizie dalla rete : The Falconeer The Falconeer: annunciata l'uscita su Xbox Series X al lancio della console Serial Gamer The Falconeer, arriverà su Xbox Series X al Day One della console

Il publisher internazionale, Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala, sono felici di annunciare l’RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one ...

Il publisher internazionale, Wired Productions e lo sviluppatore indipendente Tomas Sala, sono felici di annunciare l’RPG basato su combattimenti aerei open-world, The Falconeer, in arrivo al day one ...