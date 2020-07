Strage discoteca: processo Ancona, sentenza il 30 luglio (Di giovedì 23 luglio 2020) Ancona, 23 LUG - Arriverà il 30 luglio ad Ancona, dopo le repliche di parti e pm, la sentenza nel processo contro la cosiddetta 'banda dello spray' che, secondo l'accusa, entrò in azione per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

