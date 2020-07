Speranza: 'Servono 20 mld per rivoluzionare la Sanità' (Di giovedì 23 luglio 2020) Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza, Servono circa '20 miliardi di euro per un grande piano sulla Sanità che porti a una rivoluzione copernicana'. Il ministro, parlando a Radio24, ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

stefanobernabei : Speranza ha appena detto che per riformare la sanità servono oltre 20 mld, o gli danno il Mes o quei soldi li vuole… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Speranza: 'Servono 20 mld per rivoluzionare la Sanità' #robertosperanza - MediasetTgcom24 : Speranza: 'Servono 20 mld per rivoluzionare la Sanità' #robertosperanza - LaPresse_news : Sanità, Speranza: Servono da 20 mld in su per rivoluzione copernicana - 24enrico : @EdoardoMecca1 A mio avviso sono troppi 2 giovani di bella speranza...alla Juve servono giocatori con le spalle lar… -