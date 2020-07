Sorveglianza Cavarzerani: Protezione civile in aiuto alle Forze dell’ordine (Di giovedì 23 luglio 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia fornisce il proprio supporto alle Forze dell’ordine impegnate nella vigilanza del perimetro della caserma Cavarzerani di Udine, dichiarata “zona rossa” per il Covid-19 dal sindaco di Udine, nella quale si trovano gli immigrati posti in quarantena dopo l’ingresso in forma clandestina nel nostro Paese. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Protezione civile e Salute ha firmato il decreto che garantisce l’adeguata copertura alle azioni previste dallo stato di preallerta dichiarato ieri. Sulla base della richiesta di intervento giunta dal Questore e dal sindaco di Udine, la Protezione civile ha quindi ... Leggi su udine20

Sorveglianza lungo tutto il perimetro dell'ex caserma di Udine, sottoposta alla zona rossa dopo i tre casi di Covid registrati all'interno. Nei giorni scorsi segnalati scavalcamenti e passaggi di ogge ...

