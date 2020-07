Sarri: “Abbiamo perso ordine diventando disordinati. Adesso testa alla Samp, niente Europa” (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo il matchpoint fallito contro l’Udinese, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero: “Negli ultimi tempi è un po’ difficile, abbiamo preso il pari dopo un buon primo tempo. Abbiamo perso ordine diventando disordinati e l’abbiamo persa nel finale proprio perché la volevamo vincere a tutti i costi. In questa fase della stagione è un po’ difficile fare una quadra, tutte stanno facendo fatica e penso che l’ordine sia più importante Adesso che l’aggressività. In questo momento è difficile rimanere fisicamente e mentalmente stabile per novanta minuti, l’inerzia delle partita cambia facilmente. Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla

