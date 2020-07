Salvini,voteremo scostamento se accolte nostre proposte (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 23 LUG - "L'eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le nostre proposte. Due in particolare: l'anno bianco fiscale. Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "L'eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le nostre proposte. Due in particolare: l'anno bianco fiscal ...L’Assemblea regionale siciliana ha respinto, con 36 no e 24 sì, la mozione di sfiducia al governatore Nello Musumeci presentata dal M5S. In aula 60 deputati presenti. "Quattro deputati del M5S mi hann ...