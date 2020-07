Quattro amici in gita al Circeo e l’escursione che diventa un incubo: uno cade in un dirupo di 40 metri (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella serata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto sul promontorio del Circeo a seguito segnalazioni di un soccorso ad una persona. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com La gita al Circeo si trasforma in un incubo Sin da subito il nostro personale in servizio nella Sala Operativa 115 del Comando aveva contatti con le persone in difficoltà, 4 escursionisti della Provincia di Roma, di cui uno ferito a causa di una caduta in un dirupo di circa 40 mt tra alberi e arbusti. Gli stessi erano molto preoccupati per le condizioni del loro compagno caduto il quale non ha mai perso conoscenza. Gli operatori di Sala chiedevano ai ragazzi la posizione tramite l’utilizzo di Whatsapp. Arrivano i soccorsi: operazioni di recupero ... Leggi su ilcorrieredellacitta

