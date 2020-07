Programmi TV di stasera, venerdì 24 luglio 2020. Su Rai3 nuovo appuntamento con la storia e con Paolo Mieli (Di venerdì 24 luglio 2020) Paolo Mieli Rai1, ore 21.25: I Migliori dei Migliori Anni (Replica) Rai 1 ripropone il meglio delle otto edizioni del programma di Carlo Conti ”I Migliori anni”, con i momenti più suggestivi ed emozionanti di uno spettacolo che ha visto esibirsi grandi artisti italiani ed internazionali del mondo della musica, del cinema e della televisione. Rai2, ore 21.20: Desideri Proibiti Film del 2019, di Roland Joffè, con Leo Howard, Emilie de Ravin e David Silverman. Trama: Brooke e Stevens sono una coppia sposata. Quando decidono di stipulare un’assicurazione sulla vita, tra Brooke e l’assicuratore nasce un’attrazione, che in poco tempo diventa una relazione clandestina. Rai3, ore 21.20: La Grande storia È dedicato alle grandi verità nascoste della ... Leggi su davidemaggio

