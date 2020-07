Prestava soldi al 300 per cento annuo: sequestrati 2 milioni e mezzo a un usuraio (Di giovedì 23 luglio 2020) La Guardia di finanza e i carabinieri di Firenze hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di circa 2 milioni e mezzo di euro a un imprenditore calabrese, residente nel Pratese. Il ... Leggi su lanazione

Prestava soldi a tassi usurari fino al 360 per cento, prendendo in pegno gioielli, quadri di valore, appartamenti e cambiali. E se il malcapitato di turno non pagava, passava alle minacce e all’estors ...Interessi anche oltre il 300 per cento. Era il tasso applicato da un imprenditore calabrese di 51 anni, residente nel Pratese, accusato di usura in danno di commercianti in crisi. In sei si erano ...