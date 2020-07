Prende il via da Sorrento la campagna contro l'abbandono di mozziconi (Di giovedì 23 luglio 2020) Sorrento (ITALPRESS) – Prende il via da Sorrento “Piccoli gesti, grandi crimini”, la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi nell'ambiente promossa da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco Italia.Previste una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l'abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come strade, piazze, parchi, spiagge.“Ogni anno vengono fumati 6 trilioni di sigarette in tutto il mondo e, di questi, 4,5 trilioni sono poi disseminate nell'ambiente. I mozziconi rilasciano sostanze nocive nel mare creando danni importanti all'ecosistema marino”, ... Leggi su iltempo

ehitubionda : RT @CristinaScara: RIPROPONGO? Sto cercando un* coinquilin* per condividere trilocale a Torino. Si libera una singola (con letto matrimonia… - Fabianamay2012 : RT @CristinaScara: RIPROPONGO? Sto cercando un* coinquilin* per condividere trilocale a Torino. Si libera una singola (con letto matrimonia… - CristinaScara : RIPROPONGO? Sto cercando un* coinquilin* per condividere trilocale a Torino. Si libera una singola (con letto matri… - Italpress : Prende il via da Sorrento la campagna contro l’abbandono di mozziconi - G_A_V_76 : RT @ilgiornale: Dopo settimane di indiscrezioni è arrivata l’ufficialità: la Lega 'prende casa' a Roma, nella via dell’ex sede del Partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende via L'8 agosto prende il via la Milano-Sanremo, ecco il percorso della prima Classica Monumento della stagione Riviera24 Saltano altre due gare: cancellate le prove canadesi del World Tour

Inizialmente avevano comunicato di voler attendere sino a venerdì 31 luglio per prendere una decisione ... capaci ogni anno di attrarre al via grandi campioni».

Bayern Monaco, Thiago Alcantara e Alaba in uscita

Il Bayern Monaco è impegnato sul fronte uscite: sia Thiago Alcantara, sia David Alaba potrebbero lasciare la società bavarese: “Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative ... In caso dovremo ...

Inizialmente avevano comunicato di voler attendere sino a venerdì 31 luglio per prendere una decisione ... capaci ogni anno di attrarre al via grandi campioni».Il Bayern Monaco è impegnato sul fronte uscite: sia Thiago Alcantara, sia David Alaba potrebbero lasciare la società bavarese: “Thiago vuole andare via, ma non ci sono trattative ... In caso dovremo ...