Più spazio per le emergenze alla Moncucco (Di giovedì 23 luglio 2020) La clinica prevede un ampliamento del pronto soccorso che sarà aperto ventiquattro ore su ventiquattro Leggi su media.tio.ch

Panna975 : Evento dilatato nel tempo e nello spazio, progetti diffusi, piattaforma online: le novità della fiera torinese, che… - vaticannews_it : #18luglio 'Inchiesta necessaria', così i vescovi francesi sull'incendio alla cattedrale di #Nantes. Il premier Cas… - Ticinonline : Più spazio per le emergenze alla Moncucco #moncucco #lugano #prontosoccorso #coronavirus - Cor_Core_Acceso : RT @CastellinoLuigi: Fra le tante strategie che attuano i media per stroncare il M5S c’è né una più sottile, e cioè,quando ci sono situazio… - AlessioParodi6 : Una delle cose più vergognose della politica italiana è che un partito di pezzenti ideologici come la lega di SalvO… -

Ultime Notizie dalla rete : Più spazio Goodwood 2013 | auto storiche | prototipi autoblog.it