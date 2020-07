Pamela Barretta apre gli occhi dopo Uomini e Donne: “Come ho potuto essere così…” (Di giovedì 23 luglio 2020) Fuori da Uomini e Donne, Pamela Barretta apre gli occhi e fa un’amara scoperta su se stessa. L’ex dama ha dei rimproveri da farsi? dopo la fine della storia d’amore con Enzo Capo, Pamela Barretta continua a farsi domande sulla sua esperienza negativa a Uomini e Donne. Non è la prima volta che l’ex dama … L'articolo Pamela Barretta apre gli occhi dopo Uomini e Donne: “Come ho potuto essere così…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dopo la fine della storia d’amore con Enzo Capo, Pamela Barretta continua a farsi domande sulla sua esperienza negativa a Uomini e Donne. Non è la prima volta che l’ex dama del trono over subisce una ...

Dopo le settimane difficili a Uomini e Donne, Pamela Barretta sta trascorrendo un’estate all’insegna del relax, degli amici, ma anche del lavoro. L’ex dama di Uomini e Donne si sta concentrando su se ...

