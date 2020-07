Note creme solari ritirate dal commercio, potrebbero essere pericolose per la salute [MARCHIO E LOTTI] (Di giovedì 23 luglio 2020) La Società Giuliani SpA ha comunicato di aver avviato il ritiro volontario dal commercio di alcuni LOTTI i LOTTI di creme solari. Nello specifico i LOTTI interessati sono i seguenti: LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod.973354119 – LOTTI nn. 0509 – 0799 – 0799A – 0869 e 0869A LICHTENA DERMOSOL SPR NEBULIZZ – cod. 975454240 – lotto n. 10509 LICHTENA DERMOSOL LATTE SPR50+ – cod. 973354145 – LOTTI nn. 0519 e 0809 LICHTENA DERMOSOL BB50++DOPOSO – cod. 975495235 – LOTTI nn. PH19060 – PH19065 – PH19036 – PH19050 LICHTENA DERMOSOL SPR50++DOPOS – cod. 975495211 – LOTTI nn. PH19033 – PH19053 – PH20032 – ... Leggi su meteoweb.eu

