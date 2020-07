Mes, Pd e Cinque Stelle divisi a Bruxelles: M5S vota con la Lega su un emendamento (Di giovedì 23 luglio 2020) Il testo era stato presentato dal partito di Salvini e da Identità e democrazia e chiedeva di respingere un utilizzo del Mes finalizzato a stimolare l’economia in seguito alla crisi della Covid-19 Leggi su corriere

Pd e M5S divisi a Bruxelles sul Mes. I due partiti di maggioranza in Italia si dividono al voto sull’emendamento presentato dalla Lega e dal gruppo Identità e democrazia alla risoluzione al Parlamento ...In effetti, sembra un paradosso, ma come noto sull'utilizzo del Mes resta ferma la contrarietà di buona parte del Movimento Cinque Stelle, e dunque al Senato non vi sarebbero i numeri per farlo ...