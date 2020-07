Leonardo: primo volo per l'M-346 Fighter Attack ottimizzato col radar Grifo (Di giovedì 23 luglio 2020) Battesimo del volo per il nuovo M-346 Fighter Attack che lo scorso 13 luglio ha effettuato con successo il suo primo volo nella configurazione operativa che integra una versione ottimizzata del radar Grifo di Leonardo.Si tratta della nuova versione da attacco leggero del velivolo M-346 sviluppata nell'ambito del programma "M-346 Light Fighter Family of Aircraft (LFFA)" che ha l'obiettivo di offrire differenti livelli di capacità multiruolo sulla base di una singola piattaforma che assicura un alto grado di efficacia sia in ruoli addestrativi sia operativi.Lucio Valerio Cioffi, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo, ha commentato: "Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto e soprattutto dei ... Leggi su panorama

