La Task Force di Conte sul Recovery Fund non convince, verso Commissione Bicamerale (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono già finiti nella maggioranza i festeggiamenti per la vittoria del Recovery Fund: è bastato il riferimento di Conte a una Task Force per la gestione dei 209 miliardi di aiuti europei per innescare un nuovo scontro. Inizialmente, riferiscono fonti di governo, si era pensato a una cabina di regia formata da ministri e funzionari dei ministeri competenti - dall'Economia allo Sviluppo Economico passando per le Infrastrutture - e presieduta dal premier. Poi il raggio di azione si sarebbe via via allargato - come tenere fuori, ad esempio, la Scuola? - e si è preso a parlare di una struttura con base a Palazzo Chigi che ricalchi lo stesso Consiglio dei Ministri nella sua composizione, con l'aggiunta dei tecnici ministeriali. Anche il Pd è per la ... Leggi su agi

massimobitonci : Questo dimostra quanto contano i Ministri, Vice e sottosegretari! ????????Recovery Fund, Giuseppe Conte ci riprova: nuo… - fattoquotidiano : Pensavamo di averle archiviate con la fine della fase 2 e, va detto, nessuno mostrava segni di nostalgia. Invece la… - TNannicini : L'Europa c'è ???? Ma i soldi del #RecoveryFund non vengono da Marte, arrivano dal futuro. Vanno spesi con responsabil… - ElnaySarah : @Roberto_Fico Allora come prima task force, il Parlamento potrebbe sostenere le coppie binazionali separate dalla c… - ACasperia : @Roberto_Fico Dovrebbe essere la prima task force ma finora non se l'è filata nessuno. Si vede che le elezioni si avvicinano. -