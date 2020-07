La Juventus stasera può vincere lo Scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) In caso di vittoria a Udine otterrebbe il trentaseiesimo titolo, il nono consecutivo e il primo da quando è allenata da Maurizio Sarri Leggi su ilpost

Il favore a Sarri lo fa proprio la Fiorentina. Vincendo stasera a Udine sarebbe sicuro del nono scudetto consecutivo per la Juventus. Il primo per il tecnico toscano Champagne per brindare a un incont ...

La Juventus stasera può vincere lo Scudetto

In caso di vittoria a Udine otterrebbe il trentaseiesimo titolo, il nono consecutivo e il primo da quando è allenata da Maurizio Sarri Stasera la Juventus può vincere lo Scudetto della Serie A con tre ...

