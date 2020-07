Elogio della masturbazione in pubblico di Louis C.K (Di giovedì 23 luglio 2020) Per fortuna studiare il nemico non va più di moda. Per fortuna, lo dice il ragionamento stesso, con la cancel culture il nemico lo cancelli: non lo clicchi, non lo leggi, non lo scarichi. Neanche per essere informato sulle sue mosse, che dovrebbe essere un requisito di base nelle guerre, sebbene culturali. Per fortuna Long Distance Relationship lo sto ascoltando solo io. Riassunto delle cancellazioni precedenti. Louis CK era un comico americano di travolgente successo, poi è arrivato il MeToo. Nei giorni della caccia agli sbottonatori di pantaloni, autunno 2017, i bracconieri del New York Times hanno intervistato alcune signorine che hanno spiegato di non aver fatto carriera nella comicità perché traumatizzate dal fatto che, a un certo punto, CK avesse chiesto loro «Ti spiace se mi faccio una sega davanti a te?» ... Leggi su linkiesta

tedpanski : RT @nadbitti: #BelloLeggere Recensione a cura di @CasaLettori di 'Elogio della rabbia' di Salvatore La Porta il Saggiatore - Milli19751 : RT @nadbitti: #BelloLeggere Recensione a cura di @CasaLettori di 'Elogio della rabbia' di Salvatore La Porta il Saggiatore - CasaLettori : RT @nadbitti: #BelloLeggere Recensione a cura di @CasaLettori di 'Elogio della rabbia' di Salvatore La Porta il Saggiatore - Qua_Agatha : RT @CasaLettori: #BelloLeggere a #CasaLettori #ElogioDellaRabbia Salvatore La Porta @ilSaggiatoreEd @adelestancati @LorenzDelPietro @orn… - LettoRilettoRec : RT @CasaLettori: #BelloLeggere a #CasaLettori #ElogioDellaRabbia Salvatore La Porta @ilSaggiatoreEd @adelestancati @LorenzDelPietro @orn… -

Ultime Notizie dalla rete : Elogio della Elogio della masturbazione in pubblico di Louis C.K Linkiesta.it L’umore dei socialGli utenti elogiano Conte e il Recovery Fund, mentre Salvini arranca con le sue critiche

Quanto e come si è parlato del Recovery Fund? Quali le parole più utilizzate? E il sentiment predominante? In questo spaccato storico per l‘Italia e l‘Unione europea, i social hanno ingurgitato ed ela ...

Quel sentimento atavico contro l’iniziativa individuale

Tra gli effetti collaterali della politica vi è quello di far perdere, a chi la pratica ad alti livelli, il contatto col mondo reale. Sembra quasi che il profumo del potere nell’incanto dei palazzi ro ...

Quanto e come si è parlato del Recovery Fund? Quali le parole più utilizzate? E il sentiment predominante? In questo spaccato storico per l‘Italia e l‘Unione europea, i social hanno ingurgitato ed ela ...Tra gli effetti collaterali della politica vi è quello di far perdere, a chi la pratica ad alti livelli, il contatto col mondo reale. Sembra quasi che il profumo del potere nell’incanto dei palazzi ro ...