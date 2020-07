DayDreamer: anticipazioni oggi 23 luglio. Sanem scopre Can e scatta il bacio (Di giovedì 23 luglio 2020) anticipazioni e trama puntata del 23 luglio di DayDreamer: Sanem scopre che Can è il suo Albastros e scatta così il bacio tra loro DayDreamer – le ali del Sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.40. Le anticipazioni della puntata di oggi: Guliz mentre sta raggiungendo la festa con Sanem le rivela che Polen si è trasferita da Can e che iArticolo completo: DayDreamer: anticipazioni oggi 23 luglio. Sanem scopre Can e scatta il bacio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

periodicodaily : Daydreamer soap 2020: le anticipazioni di giovedì 23 Luglio #daydreamer #staseraintv #23luglio - Carmen14168209 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - can_argentina : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - az_homa : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni venerdì 24 luglio: Sanem rischia il licenziamento - #DayDreamer #Sogno… -