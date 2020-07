Coronavirus in Toscana: 4 nuovi contagi, oggi 23 luglio. E zero morti (Di giovedì 23 luglio 2020) oggi, 23 luglio, non sono stati registrati decessi. E i nuovi contagi sono soltanto quattro. Capaci di far salire a 10.394 i casi dpositività da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente Leggi su firenzepost

