Chiara Ferragni e Fedez al corso di twerking. Ma il trucco non sfugge ai fan (Di giovedì 23 luglio 2020) Chiara Ferragni e Fedez coppia d'oro dei social. Le gag dell'influencer da oltre 20 milioni di follower e il rapper dimostrano lo stesso spirito autoironico di Sandra e Raimondo. La Ferragni non è abilissima nei balletti su TikTok e la coordinazione spesso latita, ma si impegna. Tanto. Specie nel twerking. Le performance di Elettra Lamborghini sono lontane però il miglioramento (con trucchetto) c'è. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo

Il Barocco leccese risplende, oggi, nel mondo grazie a Christian Dior che mercoledì scorso ha fatto sfilare a Lecce, in una piazza Duomo addobbata da luminarie, la linea Cruise 2021 della sua maison, ...molte star nostrane hanno deciso di passare la loro estate in Italia per sostenere il Bel Paese. Prima tra tutti Chiara Ferragni che è finita nella bufera per la sua promozione degli Uffizi.