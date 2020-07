Cascina esplosa a Quargnento, il procuratore di Alessandria chiede 12 anni per i coniugi che volevano truffare l’assicurazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Il procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri ha chiesto 12 per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco nel primo processo sullo scoppio di Quargnento, in cui morirono tre vigili del fuoco e rimasero feriti altri due pompieri e un carabiniere. Quello di oggi, in abbreviato che prevede uno sconto di un terzo della pena, riguarda i reati di lesioni personali, crollo doloso, truffa assicurazione, calunnia al vicino di casa, tutti aggravati. L’11 settembre, in Corte d’assise, si terrà quello per omicidio plurimo doloso aggravato. “Siamo soddisfatti delle conclusioni del pm: la richiesta è di 18 anni per entrambi, con il rito 12” dice l’avvocato Giovanni De Stefano del Foro di Reggio Calabria, parte civile per Elena ... Leggi su ilfattoquotidiano

morto con i colleghi Matteo Gastaldo e Marco Triches nella seconda esplosione nella cascina nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019. Nello scoppio rimasero feriti anche i pompieri Giuliano Dodero ...

