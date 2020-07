Cascina esplosa a Quargnento, 4 anni ai coniugi che volevano truffare l’assicurazione. La Procura ne aveva chiesti 12 (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri aveva chiesto 12 anni con rito abbreviato (18 senza) per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, ma i giudici hanno deciso di condannarli a quattro anni per crollo doloso, truffa e lesioni. La vicenda è quella dell’esplosione, nel novembre dello scorso anno, della villetta di Quargnento in cui tre vigili del fuoco morirono e altri due rimasero feriti insieme con un carabiniere. I due sono attesi l’11 settembre a un altro processo, in Corte d’Assise, per omicidio plurimo doloso aggravato. Vincenti, prima della parola ai difensori, ha chiesto di parlare per manifestare il suo “dispiacere”. Come ribadito dagli avvocati Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso “ci teneva a ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Siamo soddisfatti delle conclusioni del pm: la richiesta è di 18 anni per entrambi, con il rito 12” dice l’avvocato Giovanni De Stefano del Foro di Reggio Calabria, parte civile per Elena Barreca, ve ...

Strage di Quargnento, via al primo processo: i pm chiedono 18 anni di reclusione

Diciotto anni di reclusione (12 con il rito abbreviato) sono le richieste del procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri per i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco nel primo processo sullo ...

"Siamo soddisfatti delle conclusioni del pm: la richiesta è di 18 anni per entrambi, con il rito 12" dice l'avvocato Giovanni De Stefano del Foro di Reggio Calabria, parte civile per Elena Barreca, ve ...