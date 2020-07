Carolina Morace contro Sarri: «Deve curare di più il linguaggio» (Di giovedì 23 luglio 2020) Le parole di Carolina Morace su Maurizio Sarri e gli allenatori di Serie A, colpevoli di essere troppo sopra le righe Carolina Morace, ex giocatrice e allenatrice, bacchetta i colleghi allenatori e anche Maurizio Sarri. Ecco le sue parole a Sky Sport. COMMENTO – «La Juve parte da dove ha lasciato o da dove sta iniziando un nuovo allenatore. Credo che la Juve si aspetti qualcosa in chiave internazionale. Un po’ troppi allenatori sopra le righe, anche il linguaggio. Io non vengo dalla danza classica ma quando Sarri va a fare una conferenza stampa, quando gli allenatori si mandano delle teste di… in panchina, non si rendono conto dell’immagine che mandano? Poi Sarri rappresenta anche un club ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : Carolina #Morace punge il tecnico della #Juventus Maurizio #Sarri - junews24com : Carolina Morace: «Sarri e gli altri allenatori curino di più il linguaggio» - - ilgianky2 : RT @sportface2016: #Milan | Carolina #Morace: 'Da quello che mi risultato è stato #Rangnick a rifiutare' - SoloMilan68 : RT @sportface2016: #Milan | Carolina #Morace: 'Da quello che mi risultato è stato #Rangnick a rifiutare' - sportli26181512 : Morace: 'Juve avvantaggiata contro il Lione': Carolina Morace, ex allenatrice del Milan femminile ed ex calciatrice… -