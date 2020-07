Autista chiede mascherina, giovani prendono bus a sassate: è il secondo episodio in 24 ore (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo (Na) – secondo atto vandalico nei confronti di un mezzo della ANM, il tutto in meno di 24 ore Stavolta l’episodio è capitato poco prima delle 19, la linea è la 669, il mezzo che collega piazza Garibaldi con il comune di Casalnuovo. La causa scatenante è da ricercare nella richiesta da parte dell’Autista di indossare la mascherina, rivolta a due ragazzi, sulla ventina, che ne erano sprovvisti. Uno dei due non ha preso bene la cosa e ha cominciato a inveire nei confronti del conducente, arrivando anche alla minaccia. Non c’è stato altro da fare che cacciarli dal bus ma la furia dei due non si è frenata, anzi. Preso di mira il mezzo a colpi di calci e sassate tanto da mandare in frantumi la porta centrale. ... Leggi su anteprima24

