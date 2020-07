Vincenzi: inizio futuro con ufficializzazione fine commissariamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “Finalmente. Con la notizia ufficiale dell’uscita dal commissariamento della sanita’, inizia la fase degli investimenti, dell’innovazione e delle nuove assunzioni. Dopo il percorso lungo, difficile, pieno di sacrifici, sia per i cittadini che per tutto il mondo sanitario, che sara’ monito per proseguire sulla strada di un’amministrazione oculata cosi’ come fatto dal presidente Zingaretti, da oggi l’impegno continuera’ ad essere incentrato a migliorare i servizi, le prestazioni, i tempi di attesa. Proseguiremo nel lavoro fatto finora per lo sviluppo e il potenziamento della sanita’ territoriale, di quella domiciliare e dei servizi di prossimita’, per arrivare a garantire a tutti un’assistenza primaria h 24, 7 giorni su 7, grazie alla rete dei servizi sanitari territoriali. I cittadini ... Leggi su romadailynews

