Un volo di 3 piani per sfuggire alla morte | due bimbi di 3 e 10 anni si lanciano dall’appartamento in fiamme Il video

Due bambini di 3 e 10 anni si sono lanciati dal terzo piano per sfuggire all'incendio sprigionatosi nel palazzo. E' successo martedì a Grenoble, in Francia. I due bambini sono stati afferrati da alcune persone radunatesi sotto all'edificio.

Due bambini di 3 e 10 anni si sono lanciati dal terzo piano per sfuggire all’incendio sprigionatosi nel palazzo. E’ successo martedì a Grenoble, in Francia. I due bambini sono stati afferrati da ...

Voli low cost Italia Ucraina: le nuove rotte da Wizz Air

Novità sui voli low cost in partenza dall’Italia per l’Europa: la compagnia low cost ungherese Wizz Air, in grande espansione, ha da poco annunciato l’apertura di nuove rotte tra l’Italia e l’Ucraina, ...

