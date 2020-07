Ultime Notizie Roma del 22-07-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 22 luglio in studio Giuliano Ferrigno sul recovery Fund A dopo un lungo e difficile negoziato lui e si è dimostrato all’altezza della sua storia sottolinea il premier Giuseppe Conte al Senato e Cambia la prospettiva perché con un piano poderoso da 750 miliardi orientato la crescita lo sviluppo sostenibile alla transizione ecologica si va verso un’unione più coesa più sociale più vicina ai cittadini certa politica decisioni di portata storica rimarca il premier secondo cui L’accordo è l’unico percorso possibile per €1 stabile e nonostante la rigidità delle diverse posizioni sapevamo di non poter fallire Aggiungi mostrando che ora si deve lavorare alle riforme sarà un lavoro collettivo Nel confronto con il ... Leggi su romadailynews

